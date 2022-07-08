В России выросла активность на рынке труда

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По данным сервиса «Работа.ру», в последний месяц в России наблюдается рост активности на рынке труда среди соискателей и работодателей.
В России выросла активность на рынке труда
  • АГН «Москва»

Об этом сообщают «Известия».

На сервисе «Работа.ру» в июне было зафиксировано увеличение работодательской деятельности на 8% и соискательской активности на 12% по сравнению с маем текущего года. Больше всего вакансий было опубликовано в сфере торговли.

По мнению аналитиков, рост активности на рынке труда связан с появлением сезонных летних вакансий, а также активизацией студентов и выпускников вузов, которые начинают искать работу.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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