В ФТС заявили о постоянных обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной
«Наши пункты пропуска на российско-украинской границе подвергаются довольно частым целенаправленным атакам», — цитирует Давыдова РИА Новости.
По его словам, обстрелы идут практически постоянно, чаще других фиксируются атаки с беспилотников.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе.
В результате стрельбы никто не пострадал.