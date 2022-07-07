В ФТС заявили о постоянных обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной

Первый замруководителя Федерально-таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов рассказал о частых обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной.

«Наши пункты пропуска на российско-украинской границе подвергаются довольно частым целенаправленным атакам», — цитирует Давыдова РИА Новости. По его словам, обстрелы идут практически постоянно, чаще других фиксируются атаки с беспилотников. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. В результате стрельбы никто не пострадал.