В ФТС заявили о постоянных обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной

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Первый замруководителя Федерально-таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов рассказал о частых обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной.

«Наши пункты пропуска на российско-украинской границе подвергаются довольно частым целенаправленным атакам», — цитирует Давыдова РИА Новости.

По его словам, обстрелы идут практически постоянно, чаще других фиксируются атаки с беспилотников.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. 

В результате стрельбы никто не пострадал.

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