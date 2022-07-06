Петербург поможет Мариуполю восстановить движение электрического транспорта

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал, что перед предприятием стоит задача восстановить движение электрического транспорта в Мариуполе.

«В Мариуполе, несмотря на сложную оперативную обстановку, удалось сохранить подвижной состав. Гораздо больше пострадала энергетическая система. Но главное, что остались сотрудники, опыт которых очень высок. Поэтому мы будем помогать запчастями и «железом». Собираемся запустить пилотную трамвайную линию», — поделился он в разговоре с «Петербургским дневником».

В июле мариупольские специалисты, в свою очередь, должны закончить прорисовку этого маршрута и сделать ревизию всей инфраструктуры.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.