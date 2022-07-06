Петербург поможет Мариуполю восстановить движение электрического транспорта

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Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал, что перед предприятием стоит задача восстановить движение электрического транспорта в Мариуполе.
Петербург поможет Мариуполю восстановить движение электрического транспорта
  • РИА Новости

«В Мариуполе, несмотря на сложную оперативную обстановку, удалось сохранить подвижной состав. Гораздо больше пострадала энергетическая система. Но главное, что остались сотрудники, опыт которых очень высок. Поэтому мы будем помогать запчастями и «железом». Собираемся запустить пилотную трамвайную линию», — поделился он в разговоре с «Петербургским дневником».

В июле мариупольские специалисты, в свою очередь, должны закончить прорисовку этого маршрута и сделать ревизию всей инфраструктуры.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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