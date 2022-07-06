«Ъ»: три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Короткая ссылка
Фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями стали три генерала МВД.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

У помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семёнова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова прошли обыски в квартирах и на рабочих местах.

Отмечается, что Следственный комитет и управление «М» ФСБ России проводили обыски с целью нахождения документов и запрещённых к обороту предметов.

Ранее Интерфакс информировал, что сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова.

Причины следственных действий не раскрывались.

Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением этих данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить