«Ъ»: три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями стали три генерала МВД.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

У помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семёнова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова прошли обыски в квартирах и на рабочих местах.

Отмечается, что Следственный комитет и управление «М» ФСБ России проводили обыски с целью нахождения документов и запрещённых к обороту предметов.

Ранее Интерфакс информировал, что сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова.

Причины следственных действий не раскрывались.

Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением этих данных.