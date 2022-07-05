Врач Потешкин напомнил о важности соблюдения питьевого режима для пожилых

Кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, зачем пожилым людям нужно пить много жидкости.

Пожилые люди имеют более высокие риски обезвоживания: они чувствуют жажду уже на этапе обезвоживания из-за снижения чувствительности центра жажды с возрастом, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Для пожилых людей существуют особые рекомендации по питьевому режиму, поскольку с возрастом у человека уменьшается чувствительность центра жажды. Чтобы не считать рекомендуемые шесть — восемь чашек, пожилым людям можно просто пить жидкости на две чашки в день больше, чем хочется», — сказал Потешкин.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.