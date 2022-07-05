С начала года на Ставрополье 200 тысяч человек прошли диспансеризацию
- РИА Новости
«Для тех, кто перенёс коронавирус, доступна углубленная диспансеризация, которая покажет, какие последствия остались после болезни», — передаёт телеканал «СвоёТВ» сообщение управления по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.
Отмечается, что помимо диспансеризации проходят профосмотры на предприятиях и в организациях.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб сообщило, что в Татарстане зафиксировали 41 случай COVID-19 за последние сутки.