С начала года на Ставрополье 200 тысяч человек прошли диспансеризацию

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С начала года в Ставропольском крае 200 тысяч человек прошли диспансеризацию.
С начала года на Ставрополье 200 тысяч человек прошли диспансеризацию
  • РИА Новости

«Для тех, кто перенёс коронавирус, доступна углубленная диспансеризация, которая покажет, какие последствия остались после болезни», — передаёт телеканал «СвоёТВ» сообщение управления по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

Отмечается, что помимо диспансеризации проходят профосмотры на предприятиях и в организациях.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб сообщило, что в Татарстане зафиксировали 41 случай COVID-19 за последние сутки.

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