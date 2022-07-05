На Ставрополье в суд направлено дело мошенников, обвиняемых в 68 преступлениях

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На Ставрополье в суд направлено дело группы мошенников, обвиняемых в 68 преступлениях.
На Ставрополье в суд направлено дело мошенников, обвиняемых в 68 преступлениях
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю.

«Злоумышленники действовали на территории Ставрополя под вывеской косметического концерна, выпускающего товары премиум-класса. Подельники учредили организацию, арендовали помещение и под предлогом оказания косметологических услуг убеждали граждан приобрести фирменную продукцию по завышенной цене, а также пройти комплекс процедур, который якобы улучшит состояние их здоровья», — говорится в сообщении.

Всего преступники обманули 68 человек, ущерб составляет более 3 млн рублей. Их будут судить за мошенничество и организацию преступного сообщества. 

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