Герой России Гарнаев рассказал о международных критериях для лётчиков

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Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев рассказал о международных критериях для лётчиков.
Герой России Гарнаев рассказал о международных критериях для лётчиков
  • РИА Новости

«Современный гражданский пилот — это категория, которая уже очень давно вышла из-под любой национальной юрисдикции. Вся подготовка пилота, нормирование, рекурренты, переучивание проходят в соответствии с международными стандартами, технологиями и на международном английском языке», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, все процедуры, всё документальное сопровождение ведутся на английском языке.

Как отметил Гарнаев, у любого пилота уровень подготовки очень жёстко нормирован в соответствии с международными нормами и одинаков везде.

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