Исследование: россияне стали менять отношение к электросамокатам

Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, в 2021 году 77% россиян ни разу не воспользовались электросамокатом. В 2022-м число таких граждан сократилось и составило 60%.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Директор направления исследований в сфере туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова отметила, что негативное отношение населения к электросамокатам связано с небезопасными действиями некоторых пользователей.

По её словам, многие не знают правил дорожного движения, не умеют управлять устройством.

Согласно ответам респондентов, среди тех, кто не пользуется и не планирует пользоваться электросамокатом, преобладают люди предпенсионного и пенсионного возраста, женщины и неработающие россияне.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.