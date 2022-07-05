Исследование: россияне стали менять отношение к электросамокатам

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Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, в 2021 году 77% россиян ни разу не воспользовались электросамокатом. В 2022-м число таких граждан сократилось и составило 60%.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Директор направления исследований в сфере туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова отметила, что негативное отношение населения к электросамокатам связано с небезопасными действиями некоторых пользователей.

По её словам, многие не знают правил дорожного движения, не умеют управлять устройством.

Согласно ответам респондентов, среди тех, кто не пользуется и не планирует пользоваться электросамокатом, преобладают люди предпенсионного и пенсионного возраста, женщины и неработающие россияне.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

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