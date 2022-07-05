В МЧС утвердили свод правил пожарной безопасности для фасадных систем зданий

МЧС России в приказе утвердило правила противопожарной безопасности для фасадных систем зданий на фоне нескольких крупных возгораний, распространявшихся по фасадам.

«Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года свод правил «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте», — приводит ТАСС текст документа.

Приказ предусматривает правила безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте фасадных систем. Также в документе содержится перечень требований к строительным материалам, входящим в состав конструкций фасадных систем.

Ранее один из сотрудников московского бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» рассказал о том, как проходила эвакуация из здания в начале пожара.

За полчаса фасад здания бизнес-центра полностью выгорел.