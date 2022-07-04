Специалист Сухоставец рассказал о плюсах самозанятости

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Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец рассказал о плюсах самозанятости.

«Для молодёжи самозанятость может быть хорошим способом найти подработку во время учёбы: заниматься репетиторством, работать курьером, писать тексты на заказ, работать в сфере дизайна или маркетинга. Выбор ограничивается только сферой профессиональных интересов, компетенций и наличием свободного времени», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, это также отличная возможность потренироваться перед запуском собственного бизнеса.

Кроме того, как отметил Сухоставец, если в классическом найме бывают случаи возрастной дискриминации, то для самозанятых, как правило, таких ограничений нет.

«Заказчику нужно, чтобы работа была выполнена качественно, поэтому всё зависит от профессиональных качеств, умения презентовать себя и свою работу», — пояснил он.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.

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