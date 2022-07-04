В Волгоградской области возбудили дело по факту истязания восьмилетней девочки

Короткая ссылка
В Волгоградской области возбудили дело по факту истязания мачехой восьмилетней девочки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на в пресс-службу СУ СКР по региону. 

По данным следствия, семья, где мачеха издевалась над падчерицей с мая по июнь 2022 года, проживала в посёлке Красный Октябрь Палласовского района в частном доме на улице Комсомольской.

40-летняя женщина избивала 8-летнюю девочку, в том числе ремнём, опускала её голову в унитаз и смывала воду. Кроме того, однажды она приложила горячий утюг к голове девочки. Девочке удалось убежать к бабушке, которая передала информацию правоохранителям. 

«Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в следственном комитете.

В мае следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада Красноярска по факту жестокого обращения с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить