В Волгоградской области возбудили дело по факту истязания восьмилетней девочки
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на в пресс-службу СУ СКР по региону.
По данным следствия, семья, где мачеха издевалась над падчерицей с мая по июнь 2022 года, проживала в посёлке Красный Октябрь Палласовского района в частном доме на улице Комсомольской.
40-летняя женщина избивала 8-летнюю девочку, в том числе ремнём, опускала её голову в унитаз и смывала воду. Кроме того, однажды она приложила горячий утюг к голове девочки. Девочке удалось убежать к бабушке, которая передала информацию правоохранителям.
«Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в следственном комитете.
В мае следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада Красноярска по факту жестокого обращения с детьми.