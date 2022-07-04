В Волгоградской области возбудили дело по факту истязания восьмилетней девочки

В Волгоградской области возбудили дело по факту истязания мачехой восьмилетней девочки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на в пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, семья, где мачеха издевалась над падчерицей с мая по июнь 2022 года, проживала в посёлке Красный Октябрь Палласовского района в частном доме на улице Комсомольской.

40-летняя женщина избивала 8-летнюю девочку, в том числе ремнём, опускала её голову в унитаз и смывала воду. Кроме того, однажды она приложила горячий утюг к голове девочки. Девочке удалось убежать к бабушке, которая передала информацию правоохранителям.

«Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в следственном комитете.

В мае следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада Красноярска по факту жестокого обращения с детьми.