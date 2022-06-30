Бизнес-омбудсмен Подмосковья высказался о защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнёв и зампрокурора области Александр Благородов провели совместный приём в Дубне и пообщались с бизнесменами области.

По информации телеканала «360», Головнёв в ходе встречи отметил, что важно вникнуть в суть каждого обращения и привлечь все ресурсы для восстановления прав бизнеса в случаях необоснованного привлечения предпринимателей к ответственности.

Он рассказал, что более 70% жалоб полностью или частично удовлетворяются.

«Все наши усилия должны быть направлены на создание новой экономической политики, где рядовой предприниматель становится главной действующей силой», — заключил Головнёв.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.