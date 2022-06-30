В России из-за жары отмечается рост числа обращений к врачам

Число обращений к врачам в России выросло на 15% из-за жары.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе цифровой платформы «Мой_Сервис Мед» (партнёр «Росгосстраха»).

По данным платформы, наибольший рост обращений к врачам, на 15%, зафиксирован в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Ярославской, Рязанской областях, где установилась аномальная для этих регионов жара.

Большинство жалуется на обострение хронических заболеваний в связи с жарой, слабость, утомляемость, вялость, головные боли и подавленное настроение. У многих проявляются симптомы солнечного удара.

Врачи рекомендуют избегать палящих лучей, пить много воды, следить за параметрами давления, сердцебиения и температуры тела и, в случае отклонений, обращаться к врачу.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.