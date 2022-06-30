В Подмосковье рассказали о работе региональной Системы—112

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В Московской области с начала 2022 года операторы региональной Системы—112 приняли и обработали более пяти млн вызовов.

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Системы—112 Московской области.

«Система—112 Московской области — это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер «112» оператор оперативно передает информацию экстренным службам — скорой помощи, МЧС, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в обеспечение работы системы задействовано более 3800 специалистов.

Она включает в себя порядка 500 объектов и около 900 автоматизированных рабочих мест.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщила, что на Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».

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