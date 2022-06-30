Сомнолог Царёва рассказала о вреде неправильно подобранной подушки

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Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва рассказала, что неправильно подобранная подушка может привести к проблемам с кровообращением головного мозга.

«Не должно быть переразгибания либо пересгибания шейных мышц. Голова должна быть поддержана и не сильно отклоняться вверх или вниз. Позвоночник должен быть в горизонтальном положении», — объяснила Царёва в беседе с URA.RU.

По её словам, если подушка слишком высокая и приподнимает только голову, то у человека может возникнуть перерастяжение шейных мышц.

«Мы можем получить гипертонус шейных мышц. Это влияет на кровоснабжение и на подвижность головы и шеи», — объяснила врач.

В результате могут возникать головокружения, предобморочные и обморочные состояния. 

Царёва порекомендовала купить подушку анатомической формы, а её высоту подбирать по высоте плеча — так, чтобы во время сна позвоночник сохранял горизонтальное положение.

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