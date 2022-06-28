Путин подписал закон, разрешающий регистрировать детей по месту жительства родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей вместо фактического места рождения ребёнка.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребёнка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках.