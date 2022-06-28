В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 203 615.
Также стало известно, что в Самарской области жители смогут бесплатно провериться на наличие антител к коронавирусу, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Исследование будет проводиться в Самаре и Тольятти.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.