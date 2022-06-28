Матвиенко высказалась о проекте «Поезд памяти»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своим мнением о проекте «Поезд памяти».

Как сообщает «Парламентская газета», когда в зал пленарных заседаний Совфеда пригласили 200 молодых людей, по 100 пассажиров «Поезда памяти» из России и Белоруссии, Матвиенко отметила, что данный проект — это яркий пример того, что народы двух стран не только разделяют общие ценности, но и мыслят одинаково.

«Мы и представить себе не могли, что получим такой масштабный отклик и поддержку. Организаторы получили более 800 заявок на участие из всех регионов России, то есть конкурс составил восемь человек на место. Это победители олимпиад по истории, участники патриотических акций и волонтёрских отрядов», — сказала она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 27 июня участники «Поезда памяти» посетили Подмосковье.