Львова-Белова рассказала об особенностях подросткового возраста

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала об особенностях подросткового возраста.
Львова-Белова рассказала об особенностях подросткового возраста
  • Gettyimages.ru

«Подростковый возраст — один из самых сложных этапов в жизни ребёнка, напряжённый и полный противоречий. Человек уже не маленький, но не может принимать решений и зависит от других. У него уже большие потребности, но ещё нет самостоятельно заработанных денег. Он ещё не умеет договариваться, но очень уязвим», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, родители теряют влияние, и авторитетами подростка становятся сверстники или медийные кумиры.

В институте уполномоченного по правам ребёнка предлагают создать систему поддержки детей — подростковые центры.

«Это что-то вроде клубов без формализма, куда может прийти любой подросток с улицы. Похожие пространства уже есть и показывают хорошие результаты», — добавила Львова-Белова.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить