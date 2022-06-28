Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала об особенностях подросткового возраста.

«Подростковый возраст — один из самых сложных этапов в жизни ребёнка, напряжённый и полный противоречий. Человек уже не маленький, но не может принимать решений и зависит от других. У него уже большие потребности, но ещё нет самостоятельно заработанных денег. Он ещё не умеет договариваться, но очень уязвим», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, родители теряют влияние, и авторитетами подростка становятся сверстники или медийные кумиры.

В институте уполномоченного по правам ребёнка предлагают создать систему поддержки детей — подростковые центры.

«Это что-то вроде клубов без формализма, куда может прийти любой подросток с улицы. Похожие пространства уже есть и показывают хорошие результаты», — добавила Львова-Белова.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.