В Роскачестве рассказали о способах передачи денег при покупке квартиры

Эксперты Роскачества рассказали о способах передачи денег при покупке квартиры.

Об этом сообщает kp.ru.

Самым распространённым способом на вторичном рынке является вариант «через ячейку», когда передача происходит через арендованный банковский сейф. По словам специалистов, вся процедура должна быть тщательно прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды сейфа.

Также рекомендуется выбирать надёжные банки, заказывать там услугу по проверке подлинности купюр перед их закладкой в ячейку.

Ещё один способ — депонирование денежных средств нотариусом.

Самым безопасным вариантом эксперты назвали аккредитив — специальный банковский счёт, который открывает покупатель. Продавцу средства перечисляются после того, как он выполнит свои обязательства перед покупателем.

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