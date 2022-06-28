Гастроэнтеролог Смирнов рассказал, как правильно есть крыжовник

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Гастроэнтеролог и диетолог «СМ-Клиники» Юрий Смирнов рассказал, что крыжовник нужно употреблять только в свежем виде.
Гастроэнтеролог Смирнов рассказал, как правильно есть крыжовник
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам гастроэнтеролога, свежие ягоды крыжовника полезны для здоровья, особенно для людей, страдающих ожирением или нарушением обмена веществ. А после термической обработки крыжовник теряет свои свойства.

«Чем больше обрабатывать ягоды термически, тем меньше останется в готовом продукте полезных веществ. А добавление сахара добавит много лишних «быстрых» углеводов и, соответственно, калорий. Небольшим количеством варенья из крыжовника можно изредка баловать себя, но не следует его употреблять в излишних количествах», — рассказал Смирнов.

Ранее в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Арзамасцев рассказал, что употребление кофе во второй половине дня может оказывать негативное влияние на организм.

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