В Петербурге задержали банду мошенников по делу об обмане пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Уточняется, что задержанные работали в компаниях по продаже биодобавок и распространяли поддельную продукцию среди пенсионеров.
Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.
Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.