В Петербурге задержали банду мошенников по делу об обмане пенсионеров

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трёх человек по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Уточняется, что задержанные работали в компаниях по продаже биодобавок и распространяли поддельную продукцию среди пенсионеров.

Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.