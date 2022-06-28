В Петербурге задержали банду мошенников по делу об обмане пенсионеров

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трёх человек по подозрению в мошенничестве.
В Петербурге задержали банду мошенников по делу об обмане пенсионеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Уточняется, что задержанные работали в компаниях по продаже биодобавок и распространяли поддельную продукцию среди пенсионеров.

Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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