Режим самозанятых в России распространили на граждан ДНР, ЛНР и Украины

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам Украины и Донецкой и Луганской народных республик стать самозанятыми в России.
Режим самозанятых в России распространили на граждан ДНР, ЛНР и Украины
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняет РИА Новости, встать на соответствующий учёт или сняться с него граждане ЛНР, ДНР и Украины смогут через личный кабинет, портал госуслуг или МФЦ, либо уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учёт или снятии с учёта.

Ранее директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец оценил плюсы режима самозанятости для молодёжи.

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