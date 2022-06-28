Режим самозанятых в России распространили на граждан ДНР, ЛНР и Украины

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам Украины и Донецкой и Луганской народных республик стать самозанятыми в России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняет РИА Новости, встать на соответствующий учёт или сняться с него граждане ЛНР, ДНР и Украины смогут через личный кабинет, портал госуслуг или МФЦ, либо уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учёт или снятии с учёта.

Ранее директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец оценил плюсы режима самозанятости для молодёжи.