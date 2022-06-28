Аналитики назвали самых востребованных врачей у жителей Москвы
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что чаще всего требуется помощь терапевтов, гинекологов и травматологов-ортопедов. Реже жители Москвы записываются на приём к пульмонологу, диетологу, аллергологу и ревматологу.
По данным опроса, 59% страховых случаев с начала 2022 года пришлось на женщин.
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