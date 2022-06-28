В Тамбовской области более 400 учеников окончили школу с медалью «За особые успехи в учении»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Среди медалистов победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, обладатели золотых и серебряных знаков ГТО.
Медали получили школьники в каждом из 30 муниципальных образований области, больше всего медалистов в Тамбове — 121 человек.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьёва сообщил, что подмосковным учителям, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии.