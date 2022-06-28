ГД приняла во втором чтении законопроект о расширении мер господдержки для многодетных
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому многодетные семьи могут направлять на погашение ипотеки государственные выплаты в том случае, если собственниками жилья будут не только родители, но и их дети.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соответствующее решение принято на пленарном заседании Госдумы 28 июня.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.
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