ГД приняла во втором чтении законопроект о расширении мер господдержки для многодетных

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому многодетные семьи могут направлять на погашение ипотеки государственные выплаты в том случае, если собственниками жилья будут не только родители, но и их дети.

РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета». Соответствующее решение принято на пленарном заседании Госдумы 28 июня. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.