В Бурятии выделили дополнительные 10 млн рублей на охрану лесов от пожаров

В Бурятии из резервного фонда выделили дополнительное финансирование в размере 10 млн рублей на авиамониторинг.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В республике чрезвычайно высокий класс пожарной опасности — в некоторых районах прогревает до 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование, продолжить профилактическую работу», — напомнил зампред правительства республики Пётр Мордовской.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.