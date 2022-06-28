В Бурятии выделили дополнительные 10 млн рублей на охрану лесов от пожаров

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В Бурятии из резервного фонда выделили дополнительное финансирование в размере 10 млн рублей на авиамониторинг.
В Бурятии выделили дополнительные 10 млн рублей на охрану лесов от пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В республике чрезвычайно высокий класс пожарной опасности — в некоторых районах прогревает до 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование, продолжить профилактическую работу», — напомнил зампред правительства республики Пётр Мордовской.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.

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