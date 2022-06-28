Диетолог Арзамасцев предостерёг от употребления кофе во второй половине дня

Врач-диетолог, нутрициолог Арзамасцев рассказал, что употребление кофе во второй половине дня может оказывать негативное влияние на организм.

В беседе с «Москва 24» врач рассказал, что в таком случае человек не восстановит энергию и не выспится, потому что часть сна пройдёт в поверхностном ритме.

«Если человек снова попытается выпить кофе для того, чтобы опять получить энергию, то он свой организм постепенно истязает и вытаскивает из него все запасы энергии. Это в конечном итоге приводит к быстрому поражению клеток нервной системы и отсутствию восстановительного потенциала с точки зрения энергетических запасов», — рассказал Арзамасцев.

Он рекомендует пить кофе утром перед началом рабочего дня, но не на голодный желудок: кофе пагубно влияет на ЖКТ.

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