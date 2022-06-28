Председатель Москомархитектуры Княжевская: в Южном Бутове построят спортивно-досуговый центр

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На Бартеневской улице в районе Южное Бутово планируют построить здание со спортивными и культурно-досуговыми помещениями, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Председатель Москомархитектуры Княжевская: в Южном Бутове построят спортивно-досуговый центр
  • РИА Новости

Участок для строительства будет реализован на торгах. Его площадь составляет 0,34 га.

«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — сказала Княжевская.

Максимальная высота здания, которое будет построено на данном участке, составит 25 м. Площадь — не более 4700 кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для него.

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