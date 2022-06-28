Председатель Москомархитектуры Княжевская: в Южном Бутове построят спортивно-досуговый центр
- РИА Новости
Участок для строительства будет реализован на торгах. Его площадь составляет 0,34 га.
«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — сказала Княжевская.
Максимальная высота здания, которое будет построено на данном участке, составит 25 м. Площадь — не более 4700 кв. м.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для него.