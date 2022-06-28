Председатель Москомархитектуры Княжевская: в Южном Бутове построят спортивно-досуговый центр

На Бартеневской улице в районе Южное Бутово планируют построить здание со спортивными и культурно-досуговыми помещениями, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок для строительства будет реализован на торгах. Его площадь составляет 0,34 га.

«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — сказала Княжевская.

Максимальная высота здания, которое будет построено на данном участке, составит 25 м. Площадь — не более 4700 кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для него.