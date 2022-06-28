На Камчатке прошли учения ТОФ по борьбе с подводной угрозой
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», в манёврах были задействованы более 50 военнослужащих, два противодиверсионных катера серии «Грачонок» и несколько быстроходных лодок.
Согласно легенде мероприятий, специалисты подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) столкнулись с подводной угрозой в акватории Авачинской губы. Катера в экстренном порядке вышли на патрулирование.
С помощью гидроакустической станции «Анапа» военные обнаружили условных диверсантов и провели гранатометание и стрельбы.
Позже пловцы нашли подводный схрон с оружием и взрывчаткой и ликвидировали его.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне «Хмелёвка» в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.