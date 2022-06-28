На Камчатке прошли учения ТОФ по борьбе с подводной угрозой

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В рамках учений на Камчатке боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили условных диверсантов в пункте базирования кораблей.
На Камчатке прошли учения ТОФ по борьбе с подводной угрозой
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда», в манёврах были задействованы более 50 военнослужащих, два противодиверсионных катера серии «Грачонок» и несколько быстроходных лодок.

Согласно легенде мероприятий, специалисты подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) столкнулись с подводной угрозой в акватории Авачинской губы. Катера в экстренном порядке вышли на патрулирование.

С помощью гидроакустической станции «Анапа» военные обнаружили условных диверсантов и провели гранатометание и стрельбы.

Позже пловцы нашли подводный схрон с оружием и взрывчаткой и ликвидировали его.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне «Хмелёвка» в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.

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