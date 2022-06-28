В Тверской области состоятся соревнования по триатлону

На территории курорта Завидово в Тверской области 2 и 3 июля состоятся фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo.

Запланированы дистанции для любого уровня подготовки, в том числе 1/8, 1/4 и Supermix.

Также пройдут детские и женские забеги и соревнования на открытой воде на 1 и 2 мили.

«Ironstar Zavidovo — это идеальный старт, который подойдёт как новичкам, так и опытным спортсменам. Именно с этого старта многие начинают свой путь в триатлоне. Для начинающих атлетов это возможность попробовать свои силы в комфортных условиях недалеко от Москвы, прикоснуться к атмосфере спортивного праздника и получить свою первую медаль», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

По его словам, для более опытных триатлонистов это возможность принять участие в формате Supermix и насладиться накалом спортивной борьбы в велогонке с разрешённым драфтингом.

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