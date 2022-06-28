В ЮKassa зафиксировали рост доли платежей банковскими картами

В сервисе ЮKassa рассказали, как изменилось платёжное поведение покупателей после ухода из России Apple Pay и Google Pay.

«Предпринимателям приходится перестраивать свои бизнес-модели и подключать альтернативные платёжные методы. Среди них, например, SberPay, оплата через СБП, электронные кошельки и другие», — заявил коммерческий директор Дмитрий Кармишин в беседе с «Газета.Ru».

Он отметил, что эти способы существовали и раньше, но занимали меньшую долю рынка.

Так, например, в феврале 2022 года доля Pay-платежей составляла 24%, а на банковские карты приходилось 66%. SberPay пользовались 6%, кошельками ЮMoney — 4%.

В июне из-за приостановки Apple Pay и Google Pay вырос показатель использования банковских карт до 88%. Доля покупок, оплаченных с помощью SberPay, достигла 9%.

Чаще всего таким образом оплачивались одежда и обувь, финансовые услуги и товары с маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что среди бывших пользователей Google Pay 63% перешли на оплату банковской картой, 35% — наличными, а 31% респондентов установили Mir Pay.

В апреле российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.