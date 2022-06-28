В Москву прибыл «Поезд памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Москве ребят встретила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Москвы Инна Святенко.
В столице подростки увидят те места, где развивались боевые действия, события Великой Отечественной войны, возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретятся с Валентиной Матвиенко.
Также ребят ждёт обзорная экскурсия по городу.
По словам Святенко, главным успехом патриотического проекта будет, если ребята пропустят через себя события Великой Отечественной войны, сохранят память народа-победителя и дружбу, соединяющую Россию и Белоруссию.
Ранее телеканал «360» сообщал, что 27 июня участники «Поезда памяти» посетили Подмосковье.