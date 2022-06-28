Глава Крыма Аксёнов назвал рекордными за сто лет осадки в Симферополе

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире «России 24» назвал рекордными за сто лет осадки в Симферополе.
Глава Крыма Аксёнов назвал рекордными за сто лет осадки в Симферополе
  • РИА Новости

«Наши коллеги говорят, что на протяжении 100 лет такого объёма воды в Симферополе не выпадало», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, только за первые сутки непогоды в городе выпало более 100 мм осадков.

Также глава Крыма заявил, что всего на полуострове из-за сильных осадков подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах.

Ранее глава Крыма заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.

27 июня ИА «Крыминформ» сообщало, что пресс-служба МЧС Крыма призвала жителей домов вдоль реки Салгир быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня воды в реке.

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