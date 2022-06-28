В Москве наградили 136 золотых медалистов всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

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В Москве наградили 136 золотых медалистов всероссийской олимпиады «Я — профессионал», в которой участвовали более 600 тыс. бакалавров и магистров гуманитарных и технических специальностей.
В Москве наградили 136 золотых медалистов всероссийской олимпиады «Я — профессионал»
  • РИА Новости

«Всё только начинается. Для каждого из вас сегодня открыты стажировки в лучших российских компаниях, для каждого из вас открыты новые возможности, в том числе в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Но мир так быстро меняется, что расслабляться в нём не получится. Будут новые вызовы, будут новые возможности, и я уверен, что вы с ними справитесь», — передаёт НТВ слова заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». Медалисты олимпиады смогут на льготной основе поступить в магистратуру или аспирантуру, а также получат денежные премии.

Как пишет zr.media, во Владивостоке тем временем наградили 25 победителей конкурса «Молодёжный вектор», проводимого среди юных горожан в возрасте от 14 до 30 лет. Они получили премии в размере 25 тыс. рублей и отличительные знаки.

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