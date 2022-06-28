В Минобороны назвали востребованные среди молодёжи военные специальности

Среди молодёжи возрос интерес к экстремальным военным специальностям, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ведомстве отметили, что будущие офицеры чаще выбирают специальности, которые считаются экстремальными: военные лётчики и штурманы, десантники, разведчики, мотострелки и танкисты.

Как сообщает «Парламентская газета», спросом пользуется также профессия военного моряка и инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.