Агроном Жашкова перечислила особенности выращивания микрозелени

Агроном и садовод Татьяна Жашкова рассказала про микрозелень и объяснила, когда её можно есть.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, микрозелень — это уменьшенный вариант обычных съедобных сортов лука, петрушки, кинзы, салатов, базилика и других трав.

Размеры их листьев и побегов обычно составляют менее десяти сантиметров.

«За счёт своих небольших размеров срезать растения можно уже через полторы недели после посадки, травы быстро всходят. Нельзя допускать, чтобы побег достиг десяти сантиметров, чтобы растение дало повторный урожай», — добавила Жашкова.

Купить семена можно в агромагазинах, их стоимость колеблется в пределах 30—100 рублей.

Ранее в беседе с URA.RU врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что самостоятельное голодание с целью потери веса без контроля со стороны врачей может навредить здоровью.