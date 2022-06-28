В Москве усовершенствовали услугу заказа питания на молочной кухне

В Москве доработали электронную услугу по заказу питания на молочной кухне: теперь его можно будет забирать раз в две недели и при необходимости менять график получения продуктов.

«Мы значительно упростили процесс управления графиком получения продуктов: сделали его более гибким и вариативным. Теперь его можно менять всего за несколько дней до даты посещения пункта», — цитирует НТВ заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

При этом отмечается, что до даты получения продуктов в случае корректировки должно оставаться не менее шести дней.

Подать заявление можно при необходимости на официальном сайте мэра Москвы.

На бесплатное питание могут рассчитывать беременные женщины, дети до трёх лет, кормящие матери детей до шести месяцев, дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети до 15 лет с рядом хронических заболеваний, а также дети-инвалиды.

В настоящее время на молочных кухнях получают продукты около 325 тыс. горожан, говорится в сообщении информационного центра правительства Москвы.

Всего в столице 252 таких пункта, передаёт сайт «Москва 24».