Власти ЯНАО организуют летний отдых для детей из Волновахи

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По просьбе администрации Донецкой Народной Республики власти ЯНАО организуют летний отдых для детей из Волновахи.
Власти ЯНАО организуют летний отдых для детей из Волновахи
  • РИА Новости

«Округ по просьбе администрации ДНР возьмёт на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля», — приводит URA.RU сообщение окружного правительства.

Кроме того, в ближайшее время регион передаст в Волноваху 14 единиц дорожной, специализированной и пассажирской техники, а жители получат 6 тыс. продуктовых наборов.

Ранее сообщалось, что дети, прибывшие на Камчатку из Донбасса, смогут отдохнуть в загородных лагерях.

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