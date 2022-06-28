По просьбе администрации Донецкой Народной Республики власти ЯНАО организуют летний отдых для детей из Волновахи.

«Округ по просьбе администрации ДНР возьмёт на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля», — приводит URA.RU сообщение окружного правительства.

Кроме того, в ближайшее время регион передаст в Волноваху 14 единиц дорожной, специализированной и пассажирской техники, а жители получат 6 тыс. продуктовых наборов.

Ранее сообщалось, что дети, прибывшие на Камчатку из Донбасса, смогут отдохнуть в загородных лагерях.