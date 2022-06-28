Исследование выявило самые популярные страны для отдыха среди россиян летом

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Исследование, проведённое аналитиками сервиса GEO.Platforma и специалистами маркетплейса «Сравни», показало, что самыми популярными странами для отдыха среди россиян летом этого года стали Турция, Египет и ОАЭ.
Исследование выявило самые популярные страны для отдыха среди россиян летом
  • Gettyimages.ru

Как пишут «Известия», каждый третий россиянин готов потратить на поездку за рубеж более 200 тыс. рублей.

Также специалисты отметили рост интереса соотечественников к внутреннему туризму.

Так, самыми востребованными направлениями здесь стали курорты Краснодарского края и Крыма.

На путешествие внутри страны каждый второй опрошенный готов выделить от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало РИАМО, обороты столичных гостиниц за первые пять месяцев 2022 года выросли на 35,4% по сравнению с аналогичными показателями 2021-го.

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