Исследование выявило самые популярные страны для отдыха среди россиян летом
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Как пишут «Известия», каждый третий россиянин готов потратить на поездку за рубеж более 200 тыс. рублей.
Также специалисты отметили рост интереса соотечественников к внутреннему туризму.
Так, самыми востребованными направлениями здесь стали курорты Краснодарского края и Крыма.
На путешествие внутри страны каждый второй опрошенный готов выделить от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.
Как сообщало РИАМО, обороты столичных гостиниц за первые пять месяцев 2022 года выросли на 35,4% по сравнению с аналогичными показателями 2021-го.