Финский производитель лифтов Kone заявил о планах продать бизнес в России
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Об этом говорится в сообщении компании.
«Корпорация Kone, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, передаст свой бизнес в России местному руководству», — говорится в заявлении.
Как ожидается, соглашение о продаже бизнеса местному менеджменту будет закрыто в IV квартале 2022 года. Стоимость планируемой сделки не называется.
Отмечается, что после этого предприятие будет работать самостоятельно под другим брендом.
Также корпорация сообщила, что согласилась поставлять запасные детали в Россию во время действия переходного периода сроком до трёх месяцев после закрытия сделки.
В марте компания Otis заявила, что не будет принимать заказы на лифты и эскалаторы и пока не будет делать новых инвестиций в России.