Финский производитель лифтов Kone заявил о планах продать бизнес в России

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Финская компания Kone, являющаяся одним из крупнейших производителей подъёмников, лифтов и эскалаторов в мире, заявила о планах продать свой бизнес в России руководству местного подразделения.
Финский производитель лифтов Kone заявил о планах продать бизнес в России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении компании. 

«Корпорация Kone, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, передаст свой бизнес в России местному руководству», — говорится в заявлении.

Как ожидается, соглашение о продаже бизнеса местному менеджменту будет закрыто в IV квартале 2022 года. Стоимость планируемой сделки не называется.

Отмечается, что после этого предприятие будет работать самостоятельно под другим брендом.

Также корпорация сообщила, что согласилась поставлять запасные детали в Россию во время действия переходного периода сроком до трёх месяцев после закрытия сделки.

В марте компания Otis заявила, что не будет принимать заказы на лифты и эскалаторы и пока не будет делать новых инвестиций в России. 

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