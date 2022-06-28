Финский производитель лифтов Kone заявил о планах продать бизнес в России

Финская компания Kone, являющаяся одним из крупнейших производителей подъёмников, лифтов и эскалаторов в мире, заявила о планах продать свой бизнес в России руководству местного подразделения.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Корпорация Kone, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, передаст свой бизнес в России местному руководству», — говорится в заявлении.

Как ожидается, соглашение о продаже бизнеса местному менеджменту будет закрыто в IV квартале 2022 года. Стоимость планируемой сделки не называется.

Отмечается, что после этого предприятие будет работать самостоятельно под другим брендом.

Также корпорация сообщила, что согласилась поставлять запасные детали в Россию во время действия переходного периода сроком до трёх месяцев после закрытия сделки.

В марте компания Otis заявила, что не будет принимать заказы на лифты и эскалаторы и пока не будет делать новых инвестиций в России.