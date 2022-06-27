Специалист по инвестициям Сумин дал советы по выбору акций

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Степан Сумин, управляющий активами инвестиционной компании, дал советы по выбору акций.
Специалист по инвестициям Сумин дал советы по выбору акций
  • Gettyimages.ru

«При выборе акций для вложений обязательно смотрите на фундаментальные факторы, учитывайте фактор менеджмента, выручку, прибыль и, самое важное, кредиты компании. Кредитная нагрузка отражает, насколько сильно бизнес окупается», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, консервативным инвесторам рекомендуется выбирать ценные бумаги дивидендных компаний.

Как отметил эксперт, важно учитывать фактор санкций.

«Сейчас происходит глобальное перестроение движения мирового капитала, идёт его смещение в сторону Азии и Востока. Такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Индия и Китай, будут задавать тон развития мировой экономике», — напомнил Сумин.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.

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