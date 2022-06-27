Специалист по инвестициям Сумин дал советы по выбору акций

Степан Сумин, управляющий активами инвестиционной компании, дал советы по выбору акций.

«При выборе акций для вложений обязательно смотрите на фундаментальные факторы, учитывайте фактор менеджмента, выручку, прибыль и, самое важное, кредиты компании. Кредитная нагрузка отражает, насколько сильно бизнес окупается», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, консервативным инвесторам рекомендуется выбирать ценные бумаги дивидендных компаний.

Как отметил эксперт, важно учитывать фактор санкций.

«Сейчас происходит глобальное перестроение движения мирового капитала, идёт его смещение в сторону Азии и Востока. Такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Индия и Китай, будут задавать тон развития мировой экономике», — напомнил Сумин.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.