Специалист по инвестициям Сумин дал советы по выбору акций
- Gettyimages.ru
«При выборе акций для вложений обязательно смотрите на фундаментальные факторы, учитывайте фактор менеджмента, выручку, прибыль и, самое важное, кредиты компании. Кредитная нагрузка отражает, насколько сильно бизнес окупается», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, консервативным инвесторам рекомендуется выбирать ценные бумаги дивидендных компаний.
Как отметил эксперт, важно учитывать фактор санкций.
«Сейчас происходит глобальное перестроение движения мирового капитала, идёт его смещение в сторону Азии и Востока. Такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Индия и Китай, будут задавать тон развития мировой экономике», — напомнил Сумин.
Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.