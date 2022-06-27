Доцент Васильева рассказала об особенностях инвестиций в акции

Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, рассказала об особенностях инвестиций в акции.

«Акции сложнее, чем облигации, рискованнее, но доходнее. Доход по ним состоит из курсовой разницы и дивидендов. И то и другое облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)», — заявила она в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

По её словам, просто покупка «голубых фишек» и их удержание могут быть доходным инструментом, способным обогнать инфляцию, но это и рискованный инструмент.

«Его можно сделать менее рискованным, если собрать портфель из разных эмитентов и разных отраслей. Это нельзя назвать полной диверсификацией, но это явно лучше, чем держать акции одного только банка», — пояснила Васильева.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.