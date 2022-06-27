В Альянсе туристических агентств высказались о ситуации с отдыхом за рубежом

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян высказался о ситуации с отдыхом за рубежом.
В Альянсе туристических агентств высказались о ситуации с отдыхом за рубежом
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что цены на туры, которые ранее считались бюджетными, выросли, прежде всего, из-за стоимости авиабилетов.

«У нас сейчас нехватка авиабилетов, особенно в Турцию и Египет», — сказал эксперт.

По его словам, такая ситуация наблюдается по всей стране.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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