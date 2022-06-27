Самарские волонтёры отправились в ДНР

Студенты самарских вузов поехали в Донецкую Народную Республику для оказания помощи в налаживании мирной жизни.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Волонтёры пробудут в Донбассе около двух с половиной недель.

«Посвятить часть своего отпуска на благо братской республики, проявить заботу и внимание — это дорогого стоит. Это значит, что наша молодёжь воспитана правильно, в патриотическом ключе. Безусловно, мы можем ими гордиться», — заявил депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин.

Ранее в пресс-службе «Мосволонтёра» заявили, что гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тыс. московских волонтёров.