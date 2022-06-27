В Севастополе рассказали о развитии волонтёрского движения

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о развитии волонтёрского движения.
В Севастополе рассказали о развитии волонтёрского движения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Особые слова хочу сказать волонтёрам. Это движение объединило уже более 30 тыс. человек. Вы здорово помогли нам во время пандемии. Очень ценю вашу работу с беженцами и то, как вы включились в сбор гуманитарной помощи», — заявил Развожаев в поздравлении с Днём молодёжи.

По его словам, перед местными властями стоит задача сделать так, чтобы молодым людям было интересно и комфортно жить в Севастополе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России запустили молодёжный экомарафон.

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