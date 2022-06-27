Эксперт по рынку труда Колосова рассказала о перспективных специальностях

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала о перспективных специальностях.

В беседе с НСН она выразила мнение, что в ближайшем будущем в России будут востребованы врачи и инженеры.

«Отраслевая структура России безумно сложная и огромная. Там и добывающие отрасли… Совершенно очевидно, что будут нужны сезонные работники в сельское хозяйство. Это нормальная сезонная миграция. Что касается фундаментального, то нужно становиться врачом или инженером», — заявила эксперт.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT.