Эксперт по рынку труда Колосова рассказала о перспективных специальностях
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В беседе с НСН она выразила мнение, что в ближайшем будущем в России будут востребованы врачи и инженеры.
«Отраслевая структура России безумно сложная и огромная. Там и добывающие отрасли… Совершенно очевидно, что будут нужны сезонные работники в сельское хозяйство. Это нормальная сезонная миграция. Что касается фундаментального, то нужно становиться врачом или инженером», — заявила эксперт.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT.