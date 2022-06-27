Специалист по рынку труда Кумпель прокомментировал ситуацию с вакансиями в России

Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что количество открытых вакансий в сервисе выросло на 6% по сравнению с апрелем.

В топ-3 вошли строительство (+17%), туризм, рестораны (+17%) и искусство, развлечения (+16%).

Как отметил Кумпель в беседе с НСН, в первой половине июня работодатели стали чаще искать сотрудников среди студентов. Число таких вакансий выросло на 57%.

«Делать прогнозы по поводу дальнейшего развития рынка труда весьма сложно. Мы ожидаем, что будет растущий спрос на работников в сфере логистики ввиду необходимости выстраивать новые логистические партнёрства и в сфере строительства — в России продолжается немалое количество масштабных строительных проектов», — сообщил эксперт.

По его словам, ряд иностранных компаний перестраивают бизнес-процессы, для чего всегда нужны работники бэк-офиса — бухгалтеры, администраторы, HR, юристы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT.