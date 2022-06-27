Специалист по рынку труда Кумпель прокомментировал ситуацию с вакансиями в России
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В топ-3 вошли строительство (+17%), туризм, рестораны (+17%) и искусство, развлечения (+16%).
Как отметил Кумпель в беседе с НСН, в первой половине июня работодатели стали чаще искать сотрудников среди студентов. Число таких вакансий выросло на 57%.
«Делать прогнозы по поводу дальнейшего развития рынка труда весьма сложно. Мы ожидаем, что будет растущий спрос на работников в сфере логистики ввиду необходимости выстраивать новые логистические партнёрства и в сфере строительства — в России продолжается немалое количество масштабных строительных проектов», — сообщил эксперт.
По его словам, ряд иностранных компаний перестраивают бизнес-процессы, для чего всегда нужны работники бэк-офиса — бухгалтеры, администраторы, HR, юристы.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT.