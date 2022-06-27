Специалист по рынку труда Кумпель заявил о росте числа вакансий по подработке

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Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что весной 2022 года число вакансий по подработке выросло в два раза.
Специалист по рынку труда Кумпель заявил о росте числа вакансий по подработке
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«Чаще всего работодатели искали сотрудников на неполную занятость для автомобильного бизнеса (в 3,5 раза), продаж (в 3 раза) и логистики (в 2,5 раза)», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, соискательская активность за этот же период увеличилась в 1,5 раза.

Кроме того, зафиксирован рост в сфере IT.

«На середину июня на платформе число вакансий в отрасли увеличилось на 32% по сравнению с прошлым месяцем», — сообщил Кумпель.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT.

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